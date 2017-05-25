Британская полиция прекратила делиться информацией о ходе расследования взрыва в Манчестере с правоохранительными органами США.

По данным ВВС, отказ делиться информацией связан с серией утечек информации, источником которых стали американские правоохранительные органы.

В среду в американской газете New York Times были опубликованы фотографии улик с места взрыва. На фото были запечатлены обрывки рюкзака, гайки и болты, а также устройство, идентифицированное как «возможный детонатор».

Кроме того, информация о личности предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди появилась в американской прессе спустя всего 24 часа после взрыва.

Публикация фотографий, в том числе «детонатора», вызвала ярость в правительстве Великобритании, а также со стороны британской полиции. В полиции считают, что публикации могли повредить расследованию.

Министр внутренних дел Британии Эмбер Радд заявила, что «раздражена» раскрытием информации, и предупредила Вашингтон, что «это не должно повториться».

Ожидается, что премьер Великобритании поднимет этот вопрос на встрече с президентом США на саммите НАТО, который начинается в четверг в Брюсселе.

По данным агентства, британские власти считают источником утечки не Белый дом и администрацию Трампа, а правоохранительные органы США.

В четверг британская полиция сообщила о задержании еще двух подозреваемых к причастности к теракту в Манчестере. Таким образом всего по этому делу арестовано восемь человек.

Теракт в Манчестере произошел вечером в понедельник, 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу в фойе концертного зала «Манчестер-арена» под конец концерта.

По последним данным, в результате взрыва на «Манчестер-арене» погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека находятся в больницах, еще 9 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство».