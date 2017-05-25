Служба безопасности Украины разрабатывает новый механизм блокировки российских сайтов. Об этом во время брифинга, 25 мая, заявил глава СБУ Василий Грицак.

«Механизм блокировки контента (российских сайтов. - Ред.) разрабатывается в соответствии необходимых поручений», - сказал Грицак.

Он уточнил, что особое внимание СБУ уделяет блокировке российского контента, содержащего порнографию, и сайты с группами так называемых «синих китов», в которых подростков доводят до самоубийств, сообщает РБК-Украина.

«Это (российские сайты. – Ред.) тот механизм, который использует российская машина для формирования в сознании граждан того, что им нужно, я молчу о контенте порнографического характера и таких группах, как «синий кит», - объяснил глава СБУ.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.