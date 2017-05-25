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Неизвестные лица захватили кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины, сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Сотрудники службы в панике, пока их не допускают к рабочим местам. К Госгеонедрам также приехали народные депутаты. Ведомство окружено общественными активистами и правоохранителями», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сотрудники службы очень обеспокоены ситуацией. «Уже есть информация, что неизвестные лица пытались получить доступ к документам, печатям и сейфу. Мы будет оперативно информировать о развитии событий», – подчеркнули в службе.

В Госгеонедрах напомнили, что конкурс на должность председателя службы состоялся безрезультатно. 16 мая комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы на конкурсе не смогла собрать кворум для проведения конкурса. А 23 мая комиссия не смогла выбрать победителя.
ForUm

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