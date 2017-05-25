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Следственный комитет Российской Федерации заявил об установлении еще нескольких  фактов «применения тяжелых видов вооружения против мирного населения юго-востока Украины».  

Как сообщается на сайте ведомства, следком возбудил 3 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

По данным российского следствия, 18, 20 и 21 мая 2017 года, военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины в нарушение протокола о прекращении применения оружия на востоке Украины и меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней, выполнили заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произведя прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями селах Коминтерново и Спартак, а также Петровском районе Донецка.

В результате обстрелов четверо мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

«Очевидно, что мотивом преступлений украинских военнослужащих как и ранее явилась политическая и идеологическая ненависть, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать обособленные административно-территориальные образования», - заявили в Москве.

Напомним, 19 мая следком завел 4 уголовных дела по фактам ряда артиллерийских обстрелов территории Донбасса якобы украинскими силовиками.

 
ForUm

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