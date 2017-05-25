Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель украинцев в ДТП в Новгороде (Российская Федерация).
Об этом говорится в сообщении консульской службы МИД Украины.
У результаті #ДТП #Новгород 25.05. загинули українці. Деталі уточнюються. Консул виїжджає в Новгородську область.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 25 мая 2017 г.
«В результате ДТП в Новгороде 25 мая погибли украинцы. Детали уточняются. Консул выезжает в Новгородскую область», - отмечается в сообщении.
Ранее российские СМИ сообщили о гибели шести граждан Украины в столкновении грузового автомобиля с минивэном на федеральной автотрассе «М10» в Новгородской области РФ.
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