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Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель украинцев в ДТП в Новгороде (Российская Федерация).

Об этом говорится в сообщении консульской службы МИД Украины.

 


 

«В результате ДТП в Новгороде 25 мая погибли украинцы. Детали уточняются. Консул выезжает в Новгородскую область», - отмечается в сообщении.

Ранее российские СМИ сообщили о гибели шести граждан Украины в столкновении грузового автомобиля с минивэном на федеральной автотрассе «М10» в Новгородской области РФ.
ForUm

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