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Главное следственное управление следственного комитета Российской Федерации возбудило еще 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) по фактам ряда артиллерийских обстрелов территории Донбасса якобы украинскими силовиками.

Об этом говорится на сайте следкома.

По данным российского следствия, 13 и 17 мая 2017 года, военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в городе Докучаевске, селе Коминтерново Новоазовского района, поселках Каштановое и Крутая Балка Ясиноватовского района Донецкой области Украины.

В результате этих преступлений четыре мирных жителя получили ранения, два человека погибло.  

Следствие полагает, что должностные лица ВСУ и Нацгвардии, производившие обстрелы, действовали умышленно с целью убийства или причинения вреда здоровью общеопасным способом гражданскому населению востока Украины.

«Мотивом этих и множества других аналогичных преступлений явилась политическая и идеологическая ненависть, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать обособленные административно-территориальные образования», - заявили в СК РФ.

 
ForUm

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