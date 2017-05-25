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Падение промышленного производства, которое по итогам апреля сократилось на 6,1% по сравнению с апрелем 2016 года, является результатом высокой чувствительности промышленности Украины к блокированию грузовых перевозок на востоке страны, начавшегося в конце января текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Третий месяц подряд в расчете месяц к соответствующему месяцу промышленное производство демонстрирует падение – в апреле до 6,1%, в марте – 2,7%. Как и ожидалось, это отражает высокую чувствительность промышленности в краткосрочном периоде к решению о блокировании грузовых перевозок на востоке страны. В частности, в апреле углубилось падение в энергетическом секторе промышленности и в горно-металлургическом комплексе. Сезонно скорректированное падение составило: в апреле к марту – 1,7%, в апреле к апрелю 2016 года – 4,6%», - говорится в сообщении.

С учетом данных Госкомстата, положительные результаты деятельности сохраняются в пищевой промышленности и производстве мебели, другой продукции; ремонте и монтаже машин и оборудования.

Также в МЭРТ отметили, что сокращение производства в металлургии связано с остановкой с февраля Алчевского металлургического комбината, Енакиевского металлургического комбината, «Донецкстали» (согласно информации «Укрметаллургпром»), а также захватом боевиками угольных предприятий ДТЭК на временно неконтролируемой территории, что сформировало дефицит энергоресурсов, который не компенсировался аналогами, в т.ч. импортом.

«Именно это объясняет падение промышленности в апреле и нивелирует фактор улучшения внешней конъюнктуры, а именно рост мировых цен и расширение внутреннего потребительского спроса», - пояснили в министерстве.

Сокращение в производстве электроэнергии вследствие удлинения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии (временная остановка отдельных ТЭС и ТЭЦ) также имело мультипликативный негативный эффект на все отрасли промышленности.

Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.
ForUm

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