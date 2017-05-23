также в разделеЭкономика
Рева: Повышение пенсий не приведет к росту инфляции 10
«Ощадбанк» разрабатывает систему, которая заменит 1С 24
«Нафтогаз» снова снизил цены на газ для промпотребителей 56
У Трампа пояснили замену военной помощи Украине на кредиты 106
Гройсман: ProZorro сэкономила 24 миллиарда бюджетных средств 54
В рейтинге открытости данных Украина поднялась на 18 позиций 41
Украина будет экспортировать говядину в Китай 28
Розничная торговля в Украине выросла почти на 6% 26
Из-за пошлин Украины российские кондитеры могут потерять $15-17 миллионов 50
Эксперт посоветовал Ярославскому заняться долгами, а не покупкой Проминвестбанка 97
Украина объяснила запрет транзита в ПМР: нужно согласовывать с Молдовой 53
Пенсионерам разрешили получать пенсии по месту фактического проживания 160
СМИ: США могут заменить безвозмездную военную помощь Украине на кредиты 941
Украина ввела антидемпинговую пошлину на российский шоколад 77
Украина запретила транзит грузов в Приднестровье 189
Суд остановил решение о взыскании с ОПЗ долга перед Ostchem 56
Насалик: Угольная отрасль сегодня – это утилизация бюджетных средств 74
Украина может импортировать антрацит из США и Казахстана 221

В Украине в апреле третий месяц подряд зафиксирован спад промышленного производства в годовом выражении, который по сравнению с апрелем 2016 года, без учета корректировки на эффект календарных дней, ускорился до 6,1% после 2,7% месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней спад промпроизводства в апреле в годовом выражении ускорился до 4,6% после 2,9% в марте, передает УНИАН.

По информации Госстата, по сравнению с предыдущим месяцем, мартом 2017 года, промпроизводство в апреле упало на 6,9% без учета сезонной корректировки, на 1,7% - с учетом корректировки. С начала года, в январе-апреле, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года промпроизводство снизилось на 2%.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года