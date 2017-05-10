также в разделеПолитика
ЦИК: Артеменко сможет посещать ВР, пока его не лишат мандата 8
Могерини: ЕС объявит о безвизе с Украиной через несколько дней 13
Сенат Нидерландов определился с датой дебатов по Ассоциации с Украиной 15
Ельченко на Совбезе ООН обвинил РФ в создании «пояса нестабильности» 26
С 10 мая исполнять обязанности главы НБУ будет зам Гонтаревой 21
Порошенко: Акция «Бессмертный полк» – образец политической спекуляции на чувствах людей 334
Порошенко и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе 385
Путин поздравил украинцев с годовщиной Победы, проигнорировав Порошенко 2094
Порошенко поздравил Макрона с победой на выборах 35
В Чехии протестовали против приезда "Ночных волков" 53
НАБУ открыло в апреле 9 новых дел 71
Выбрана мера пресечения для пятого подозреваемого по "делу Мартыненко" 47
Комитет Рады: Автоматически забрать мандат у Артеменко нельзя 60
Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против России 357
Россия не будет выполнять решение Комитета министров СЕ по Крыму 328
Порошенко подал в ВР законопроект об инклюзивном образовании 79
Миграционная служба подтвердила лишение гражданства Артеменко 151
Евродепутаты просят избавить борцов с коррупцией от е-деклараций 32

США могут присоединиться к «нормандскому формату» переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, заявил в эфире «1+1» министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который сейчас находится в США.

Министр отметил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступит адвокатом Украины на сегодняшних переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а Вашингтон, вероятно, присоединится к Украине, Германии и Франции в переговорах с Россией. Климкин подчеркнул, что важен не формат переговоров, а их эффективность.

Также, по его словам, Тиллерсон хорошо проинформирован об агрессии России против Украины, с ним также обсуждали различные варианты урегулирования ситуации.

Климкин будет оставаться в Вашингтоне до сегодняшнего вечера, когда Тиллерсон встретится с Лавровым для обсуждения Украины и Сирии.

«Он сейчас понимает не просто в целом логику нашей общей позиции, но и осознает детали. Сейчас дело за тем, чтобы он давил на Лаврова, я очень надеюсь, что это ему удастся... Мы очень подробно поговорили по телефону, возможно, стоит встретиться по результатам последних контактов с российской стороной», - сказал Климкин.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным заявила, что выступает против заключения новых соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

4 мая первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что переговоры в «нормандском формате», а также «минский процесс» фактически приостановлены из-за предстоящих выборов во Франции и Германии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года