США могут присоединиться к «нормандскому формату» переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, заявил в эфире «1+1» министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который сейчас находится в США.

Министр отметил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступит адвокатом Украины на сегодняшних переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а Вашингтон, вероятно, присоединится к Украине, Германии и Франции в переговорах с Россией. Климкин подчеркнул, что важен не формат переговоров, а их эффективность.

Также, по его словам, Тиллерсон хорошо проинформирован об агрессии России против Украины, с ним также обсуждали различные варианты урегулирования ситуации.

Климкин будет оставаться в Вашингтоне до сегодняшнего вечера, когда Тиллерсон встретится с Лавровым для обсуждения Украины и Сирии.

«Он сейчас понимает не просто в целом логику нашей общей позиции, но и осознает детали. Сейчас дело за тем, чтобы он давил на Лаврова, я очень надеюсь, что это ему удастся... Мы очень подробно поговорили по телефону, возможно, стоит встретиться по результатам последних контактов с российской стороной», - сказал Климкин.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным заявила, что выступает против заключения новых соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

4 мая первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что переговоры в «нормандском формате», а также «минский процесс» фактически приостановлены из-за предстоящих выборов во Франции и Германии.