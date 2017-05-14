В ближайшее время США выберут спецпредставителя для координации сотрудничества с Украиной.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает 112 Украина.
«Могу отметить, что в ближайшее время планируется избрать специального представителя США, который будет отвечать за координацию действий с Украиной», - сказал он.
Кроме того, Порошенко отметил, что США уже привлечены к «нормандскому формату» переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что США могут присоединиться к «нормандскому формату» переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
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