Незаконные вооруженные формирования обстреляли Марьинку в районе школы №2. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



«Только что российские оккупанты обстреляли Марьинку в районе 2-й школы. Учителя быстро возвели детей в бомбоубежище», – отметил он.

По словам Жебривского, когда обстрелы утихли, детей развезли автобусами по домам.

«По предварительной информации было одно попадание в частный дом по ул. Прокофьева. Информация уточняется», – подчеркнул он.

В то же время, по данным полиции Донецкой области, боевики открыли огонь по окрестностям населенного пункта, района местного госпиталя, школы-интерната и КПВВ в 12:20.

«143 ученика школы №2, которая находится только в 500-800 метрах от территории обстрела на период минометной атаки были эвакуированы в бомбоубежище. Там вместе с детьми постоянно находился сотрудник ювенальной превенции. Буквально за считанные минуты до обстрела закончился выпускной для школьников 4-х классов», – сказано в сообщении.