также в разделеПроисшествия
Одесский суд арестовал вероятного убийцу студентки без права залога 28
В Николаеве горит судно ВМС Украины 81
Разборки со стрельбой на Кировоградщине: ранены три человека 31
Боевики обстреляли Авдеевку из «Градов», ранен мужчина 85
В Борисполе погиб 13-летний школьник, упав с крыши недостроя 162
На Луганщине в результате обстрела ранен боец АТО 54
За прошлые сутки в зоне АТО 59 обстрелов, ранены 4 военных 27
Во Львовской области микроавтобус врезался в легковушку, есть погибшие 66
На Львовщине непогода обесточила 38 населенных пунктов 30
Сутки в АТО: 48 обстрелов, двое военных ранены 24
Штаб: Боевики обстреляли ДФС 46
Ливень затопил село на Закарпатье 53
Под Киевом в ДТП с мотоциклом погиб военный 53
Из колонии под Полтавой сбежал заключенный – бывший сбушник 98
За сутки в зоне АТО ранены 7 военных 52
В Минобороны заявили о 7 раненых военных за сутки 39
Разведка сообщает о взрыве на складе боевиков: около 20 погибших и раненых 62
В Мелитополе пытались поджечь горсовет 51

Незаконные вооруженные формирования обстреляли Марьинку в районе школы №2. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Только что российские оккупанты обстреляли Марьинку в районе 2-й школы. Учителя быстро возвели детей в бомбоубежище», – отметил он.

По словам Жебривского, когда обстрелы утихли, детей развезли автобусами по домам.

«По предварительной информации было одно попадание в частный дом по ул. Прокофьева. Информация уточняется», – подчеркнул он.

В то же время, по данным полиции Донецкой области, боевики открыли огонь по окрестностям населенного пункта, района местного госпиталя, школы-интерната и КПВВ в 12:20.

«143 ученика школы №2, которая находится только в 500-800 метрах от территории обстрела на период минометной атаки были эвакуированы в бомбоубежище. Там вместе с детьми постоянно находился сотрудник ювенальной превенции. Буквально за считанные минуты до обстрела закончился выпускной для школьников 4-х классов», – сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года