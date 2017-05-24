Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приговорен Верховным судом Испании к 21 месяцу лишения свободы за мошенничество при неуплате налогов.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на издание Marca.

Общая сумма неуплаты в период с 2007-го по 2009 год составила более четырех миллионов евро.

Однако в Испании за подобные экономические преступления срок до двух лет не является реальным заключением, а значит, аргентинец понесет данное наказание условно.