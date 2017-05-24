Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приговорен Верховным судом Испании к 21 месяцу лишения свободы за мошенничество при неуплате налогов.
Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на издание Marca.
Общая сумма неуплаты в период с 2007-го по 2009 год составила более четырех миллионов евро.
Однако в Испании за подобные экономические преступления срок до двух лет не является реальным заключением, а значит, аргентинец понесет данное наказание условно.
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