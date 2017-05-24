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Предварительная причина пожара на судне на территории ОАО «Черноморский судостроительный завод» – нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Информация о возгорании поступила в 9:16.  О происшествии сообщил член экипажа судна.

До прибытия оперативно-спасательных подразделений члены экипажа приняли необходимые меры, направленные на ограничение распространения огня. Пожарные эвакуировали 12 человек из числа команды судна и приступили к тушению пожара. В 9:50 он был локализован, в 10:09 – ликвидирован на площади 20 м.кв.  

В результате происшествия никто не пострадал.

 
ForUm

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