Предварительная причина пожара на судне на территории ОАО «Черноморский судостроительный завод» – нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Информация о возгорании поступила в 9:16. О происшествии сообщил член экипажа судна.
До прибытия оперативно-спасательных подразделений члены экипажа приняли необходимые меры, направленные на ограничение распространения огня. Пожарные эвакуировали 12 человек из числа команды судна и приступили к тушению пожара. В 9:50 он был локализован, в 10:09 – ликвидирован на площади 20 м.кв.
В результате происшествия никто не пострадал.
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