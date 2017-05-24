В рамках рабочей поездки в Волынскую область Президент Петр Порошенко посетил пункт пропуска «Ягодин», что в селе Старовойтово Любомирского района.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, представители Госпогранслужбы и таможни ГФС ознакомили Президента с условиями работы пограничников и таможенников.

В начале ознакомления с работой пограничного пункта пропуска Порошенко обратил внимание, что пересечение границы приостановлено. Он выразил недовольство по поводу приостановления процесса пересечения границы, поинтересовался, с чем это связано и обратился к должностным лицам с требованием немедленно возобновить пропуск грузового транспорта, пересекающего границу. Он назвал недопустимым приостановление работы пункта пропуска.

«Мы только что проехали, я смотрю у вас тут нигде не проходит оформление. Требую срочно возобновить работу и чтобы пункты работали в обычном режиме», - обратился к чиновникам Порошенко.

Глава государства поинтересовался, сколько автомобилей сейчас стоят в очереди на границе. Ему доложили, что сейчас с украинской стороны ожидают оформления около 160 грузовых автомобилей.

Президент провел совещание по устранению препятствий для оформления пересечения границы для грузового автотранспорта. Глава государства также высказался за необходимость улучшения технической части оформления и пропуска грузовых автомобилей и ускорения процедуры. В частности, осуществления осмотра автотранспорта и грузов по процедуре однократного контроля.

Порошенко также пообщался с участниками приграничного движения - пассажирами и водителями легковых автомобилей, водителями грузовиков и пассажирами автобуса.

Автомобильный пункт пропуска «Ягодин-Дорохуск» был открыт в марте 1993 года. Пропускная способность - 7500 пассажиров, 2500 легковых и 1000 грузовых автомобилей, 50 автобусов.