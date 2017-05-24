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Суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в убийстве студентки в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

«Судом удовлетворено ходатайство местной прокуратуры о заключении под стражу подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в лесополосе по Овидиопольской дороге», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 26-летний мужчина, который неофициально работал таксистом, завез девушку в лесополосу по Овидиопольской дороге, совершил убийство и завладел имуществом жертвы. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег тело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители 21 мая задержали мужчину на территории Одесской области.

Досудебное расследование в уголовном производстве по п. 6 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст.187 УК Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений; разбой) продолжается.

 
ForUm

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