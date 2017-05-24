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В Николаеве на площадке компании Smart Maritime Group (Черноморский судостроительный завод) загорелось морское водолазное судно U700 «Нетешин» ВМС Украины.

Об этом сообщают «НикВести», ссылаясь на источник из числа сотрудников судостроительного предприятия.

«В данный момент 5 экипажей спасателей тушат пожар», - сообщил источник.

Корабль загорелся при выполнении огневых работ - замене металла с использованием открытого огня.
ForUm

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