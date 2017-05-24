также в разделеОбщество
У задержанного экс-губернатора Луганской области изъяли $3,8 миллиона 26
Экс-глава НБУ: В Украине набирает обороты демографический кризис 25
Имя Шеремета впишут в Мемориал журналистам в Вашингтоне 9
Посетителей Рады просят одеваться строго и опрятно 12
ГПУ начала расследование против первого замдиректора НАБУ 35
Масштабная спецоперация: У бывших налоговиков провели обыски, задержаны 23 человека 169
ГПУ сообщила о подозрении Грановскому 61
ВСП люстрировал судью Колесниченко 20
На западе Украины пройдут сильные дожди с грозами 35
Идеолога «Харьковской народной республики» посадили на шесть лет 34
Суд обязал НАБУ возбудить дело против секретаря СНБО Турчинова за хищение и вывод в офшоры $800 миллионов. Документ 227
Сын Порошенко пришел на ТВ в патриотической футболке 84
Украина и Польша попытаются решить вопрос с памятниками 30
Синоптики дали прогноз на лето: жара и ливни 95
Сутки в АТО: НВФ пустили в ход «Грады», один военный ранен 27
Закон о языковых квотах на ТВ вступит в силу через четыре месяца 29
23 мая. Картина дня 165
В Украине узаконят зеленый туризм 60

Министерство образования и науки Украины планирует откорректировать правила выплаты стипендий.

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время встречи со студентами Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова, сообщает пресс-служба министерства.

Министр пояснила, что формирование рейтинга планируется перенести с уровня специализации на уровень выше - факультета.

«На уровне факультета есть возможность составить более справедливый рейтинг. На уровне специализации группы очень маленькие и неровные по качеству обучения студентов. Сейчас мы осознали эту проблем и должны ее исправить», - рассказала министр.

Вузам также планируется разрешить использование остатков стипендиального фонда для дополнительной поддержки студентов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года