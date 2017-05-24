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Полиция выясняет обстоятельства перестрелки, во время которой получили ранения три человека

Как сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области, ЧП произошло в одном из сел Кировоградского района около 16:00 23 мая.

На территории сельхозпредприятия во время спора люди услышали выстрелы, в результате которых ранения дробью получили трое граждан. Пострадавших каретой скорой госпитализировали в лечебное учреждение.

На месте происшествия полицейские обнаружили шестерых жителей соседней области, одетых в камуфляжную форму, которые представились работниками одной из охранных фирм.

В настоящее время правоохранители проводят все необходимые следственные действия по документированию данного уголовного преступления.

 
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