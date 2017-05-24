также в разделеОбщество
Минобразования откорректирует правила выплаты стипендий 7
У задержанного экс-губернатора Луганской области изъяли $3,8 миллиона 27
Экс-глава НБУ: В Украине набирает обороты демографический кризис 26
Посетителей Рады просят одеваться строго и опрятно 12
ГПУ начала расследование против первого замдиректора НАБУ 35
Масштабная спецоперация: У бывших налоговиков провели обыски, задержаны 23 человека 171
ГПУ сообщила о подозрении Грановскому 61
ВСП люстрировал судью Колесниченко 20
На западе Украины пройдут сильные дожди с грозами 35
Идеолога «Харьковской народной республики» посадили на шесть лет 36
Суд обязал НАБУ возбудить дело против секретаря СНБО Турчинова за хищение и вывод в офшоры $800 миллионов. Документ 228
Сын Порошенко пришел на ТВ в патриотической футболке 84
Украина и Польша попытаются решить вопрос с памятниками 30
Синоптики дали прогноз на лето: жара и ливни 97
Сутки в АТО: НВФ пустили в ход «Грады», один военный ранен 27
Закон о языковых квотах на ТВ вступит в силу через четыре месяца 29
23 мая. Картина дня 165
В Украине узаконят зеленый туризм 60

Имя Павла Шеремета впишут в Мемориал журналистам в Музее новостей в Вашингтоне вместе с именами еще 13 журналистов мира, которые погибли в 2016 году.

Имена тех, кто погиб, добывая или передавая новости, добавят утром 5 июня, сообщается на сайте музея, передает Украинская правда.

5 июня 2016 года в Афганистане погиб американский фотокорреспондент Дэвид Гилки – в годовщину смерти его имя добавят к списку журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.

Вместе с ним увековечат имя его коллеги, также погибшего в Афганистане, имена четверых журналистов, погибших в Сирии, двух, погибших в Ираке, а также по одному, погибшему в Ливии, Сомали, Бразилии, Мексике, Индии и Украине.

Шеремета внесут в мемориал как журналиста «Украинской правды» и «Радио Вести».  

После церемонии в мемориале будут значиться имена 2 285 журналистов, погибших с 1837 года.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

10 мая 2017 года был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований «Следствие.Инфо» и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что «бывший или действующий сотрудник СБУ» Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством Шеремета. Позже в СБУ заявили, что Устименко уволился из ведомства в апреле 2014 года.

В полиции признали, что могли допустить ошибки при расследовании этого резонансного дела.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года