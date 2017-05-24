Имя Павла Шеремета впишут в Мемориал журналистам в Музее новостей в Вашингтоне вместе с именами еще 13 журналистов мира, которые погибли в 2016 году.

Имена тех, кто погиб, добывая или передавая новости, добавят утром 5 июня, сообщается на сайте музея, передает Украинская правда.

5 июня 2016 года в Афганистане погиб американский фотокорреспондент Дэвид Гилки – в годовщину смерти его имя добавят к списку журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.

Вместе с ним увековечат имя его коллеги, также погибшего в Афганистане, имена четверых журналистов, погибших в Сирии, двух, погибших в Ираке, а также по одному, погибшему в Ливии, Сомали, Бразилии, Мексике, Индии и Украине.

Шеремета внесут в мемориал как журналиста «Украинской правды» и «Радио Вести».

После церемонии в мемориале будут значиться имена 2 285 журналистов, погибших с 1837 года.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

10 мая 2017 года был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований «Следствие.Инфо» и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что «бывший или действующий сотрудник СБУ» Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством Шеремета. Позже в СБУ заявили, что Устименко уволился из ведомства в апреле 2014 года.

В полиции признали, что могли допустить ошибки при расследовании этого резонансного дела.