В последние годы в деятельности Интерпола появились элементы политики. Об этом в эфире 5 канала заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«На самом деле есть и момент политики в деятельности Интерпола, к сожалению», - отметил он, говоря о снятии с международного розыска ряда чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича.

«И когда некоторые страны, в том числе и Российская Федерация, которая уже несколько лет грубо нарушает международное законодательство и не выдает преступников по запросам Украины или других стран, и фактически удерживает их на своей территории, а при этом имеет мандат и может влиять на принятие решений в Интерполе, то политика там появилась, и это плохо», - подчеркнул Петренко.

По словам министра, в такой структуре не должно быть политики, должны быть исключительно юриспруденция и закон.

Напомним, 3 мая 2017 года стало известно, что Интерпол снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра.