Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ОАО «Киевэнерго» на 1 мая составила 4,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Наибольшую задолженность за отопление и горячую воду перед «Киевэнерго» имеют население и жилищно-эксплуатационные организации столицы - 1,7 млрд грн и 846,7 млн грн соответственно», - говорится в сообщении.

Кроме того, существенную задолженность за отопление и горячую воду накопил государственный бюджет. По состоянию на 1 мая задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 112,5 млн грн, а долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий - 1,2 млрд грн.

Критическая ситуация с расчетами за отопление и горячую воду сохраняется в Деснянском (221,2 млн грн) и Святошинском (209,9 млн грн) районах.

«Суммарная задолженность населения за отопление и горячую воду перед «Киевэнерго» на 1 мая составила 1,7 млрд грн. Задолженность жителей столицы за отопление составляет 1,3 млрд грн, долг за горячую воду - 481,8 млн грн», - отметили в компании.