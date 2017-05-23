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В ходе расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе совместная группа из прокуроров и следователей полиции после проведения портретной экспертизы и исследования видеоматериалов с камер наблюдения идентифицировала еще двух активных участников беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ими оказались 37-летний житель Одессы и 58-летний житель Черноморска Одесской области, которые по данным следствия подозреваются в участии в массовых беспорядках на Греческой площади.

Прокуратура уже согласовала сообщение о подозрении указанным лицам. После их официального вручения прокуратура будет обращаться в суд с ходатайством о задержании, избрании меры пресечения и объявления в розыск. 

Всего с начала 2017 года допрошены в качестве свидетелей более 70 человек из числа мирного шествия, а также лиц, случайно оказавшихся в эпицентре событий 2 мая 2014, проведено 9 дополнительных осмотров мест, где происходили массовые беспорядки с целью фиксации возможных следов преступления и выявления дополнительной доказательной базы. По результатам следственных действий назначена комплексная судебно-трасологическо-баллистическая экспертиза.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Обвинение инкриминирует 22 подсудимым совершение преступлений по признакам ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки, приведшие к гибели людей или другим тяжким последствиям) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Пятеро обвиняемых, в том числе граждане Украины Долженков, Корчинский, Романюк и граждане Российской Федерации Сакаулов и Мефедов, находятся в СИЗО. На предыдущих заседаниях суда свидетели, в том числе офицер полиции, подтвердили их активное участие в массовых беспорядках.

 
ForUm

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