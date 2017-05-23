В Службе безопасности Украины опровергли информацию о якобы слежке за передвижением и деятельностью отдельных нардепов и общественных деятелей.

Об этом заявила спикер СБУ Елена Гитлянская, комментируя обвинения нардепа Егора Соболева.

«Уважаемый господин Егор Соболев! Служба безопасности Украины не следит за политиками и представителями общественно-политических объединений, не препятствует им, а также не вмешивается в их деятельность», - написала она в Facebook.

«Мы не наблюдаем за встречами политиков с избирателями и тем более не позволяем себе, как вы заявили, оказывать давление на студентов и преподавателей. Поверьте, у Службы есть чем заняться в условиях российской агрессии, о чем мы регулярно информируем общественность», - добавила Гитлянская.

В то же время СБУ изучит все изложенные факты, поскольку воспринимает публикацию нардепа как депутатское обращение.

«СБУ осуществит проверку и сообщит о результатах в установленном порядке», - заверила спикер спецслужбы.

Накануне Соболев в Facebook заявил, что ощущает слежку со стороны СБУ во время своих поездок по городам Украины, а также препятствование деятельности. По его словам, это происходило в Тернополе и Кривом Роге.