Американский художник Джефф Кунс установил в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке надувную скульптуру-копию статуэтки украинской художницы Оксаны Жникруп «Балерина Леночка на пуфике».

Об этом в Facebook сообщил украинский художник Александр Ройтбурд.

«Это статуэтка украинской фарфористки Оксаны Жникруп (1931— 1993), выпускницы одесского училища Грекова, работала в Киеве», - отметил он.

Ройтбурд выразил надежду, что Кунс указал, что автором является украинская мастерица. «Надеюсь, он указал источник? Если забыл, то я порекомендовал бы государству Украина подать на него в суд. Авторские права Оксаны Жникруп еще действуют, у нее вроде есть наследники», - подчеркнул художник.

Также Ройтбурд отметил, что на скульптуре Кунса написано, что «она переделана из фарфоровой статуэтки балерины, найденной на русской фабрике на рубеже 20-го века».