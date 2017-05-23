Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией задержали в Днипре торговца оружием, доставленного из района проведения антитеррористической операции.

По данным пресс-центра СБУ, бывший волонтер, который часто находился на востоке Украины, наладил через своих знакомых канал поставки оружия и боеприпасов для перепродажи заинтересованным лицам. Оперативники СБУ задокументировали получение злоумышленником «партии товара» из района проведения АТО.

Во время обыска в частном доме торговца сотрудники спецслужбы изъяли автомат Калашникова с прибором ночного видения, глушителем и четырьмя магазинами, ружье ТОЗ-66, четыре пистолета, патроны различного калибра и холодное оружие.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.