Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон о языковых квотах на телевидении. Об этом сообщает на странице Главы государства в Facebook.

«Несколько раз публично обращал внимание владельцев и менеджеров каналов на недопустимо низкую долю украинского языка. У некоторых - на уровне 15%! Господа, вы название страны забыли?! Призвал индустрию решить эту проблему в порядке самоорганизации - не услышали. Что же, все урегулирует закон», - отметил он.

По словам Порошенко, был учтен положительный опыт радио и гарантированы права неукраиноязычных. «На уровне областных и местных каналов с русским и другими языками зафиксировано 40% эфира. Позаботились и о крымскотатарском», - подчеркнул он.

«Итак, украинскому языку на украинском ТВ — быть! PS: Все поняли, что закон подпишу?», - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 23 мая, Верховная Рада одобрила закон о языковых квотах на телевидении.

Установлено, что для телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категорий вещания, доля передач и/или фильмов, выполненных на государственном языке, должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом промежутке времени между 07.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00 (телерадиоорганизаций местной категории вещания - не менее 60%).