Государственный «Ощадный банк» разрабатывает систему, ориентированную на обслуживание малого и среднего бизнеса, которая заменит санкционное приложение 1С.

Об этом сообщил председатель правления «Ощадбанка» Андрей Пышный в интервью НВ Бизнес.

Отмечается, что система представляет собой продвинутый интернет-банкинг для представителей МСБ. Сейчас эта система тестируется на трех областных управлениях. В общенациональную эксплуатацию, по словам Пышного, она будет запущена уже в ближайшие несколько месяцев.

«Наша система Корплайт имеет, в том числе, модуль обеспечения бухгалтерского учета. То есть будучи нашим клиентом, вы не просто сможете осуществлять переводы, вы можете вести свой управленческий финансовый, бухгалтерский учет», – сообщил банкир.

Таким образом, система даст возможность обмена данными с бухгалтерскими системами, а также вести налоговый учет. И уже к концу 2017 года позволит предпринимателям уйти от использования российского программного обеспечения для бухгалтеров 1С, которое попало под санкции СНБО Украины.

По словам Пышного, все системы «Ощадбанка» в течение последних трех лет сознательно очищались от внешнего опасного воздействия, в частности, российского. «Поэтому к такому решению (санкции в отношении российских компаний и продуктов. - Ред.) не просто готовы, мы уже давно реализовали эту концепцию», – говорит он.

Согласно стратегии развития «Ощадного банка», финучреждение должно войти в топ-3 банков для малого и среднего бизнеса до конца 2018 года и нарастить кредитный портфель до 5 млрд грн.

Сейчас в банке обслуживается около 90 тысяч компаний сегмента МСБ.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым среди прочего предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

Также этим указом запрещена самая популярная бухгалтерская программа 1С.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, данная программа использовалась для кибершпионажа и распространения опасных вирусов.