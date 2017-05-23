Полиция Манчестера подтвердила задержание 23-летнего мужчины на юге города в связи с терактом на стадионе. Об этом сообщается на странице правоохранителей в Twitter.

«Что касается инцидента на стадионе «Манчестер-арена», мы можем подтвердить, что нам удалось задержать 23-летнего мужчину на юге Манчестера», - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ранее газета Manchester Evening News сообщала о задержании нескольких человек в связи с терактом. Эта информация подтверждения со стороны властей не получила.

Как ранее сообщал ForUm, в результате взрыва на стадионе Manchester Arena в Великобритании погибли 22 человека. Еще более 50-ти госпитализированы.