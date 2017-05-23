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В Борисполе погиб 13-летний школьник при попытке залезть на крышу многоэтажной новостройки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Территория, где расположено высотное здание в полуразрушенном состоянии, не ограждено и не охраняется.

Мальчик не впервые там гулял, однако на этот раз детская беспечность стоила ему жизни.

На месте происшествия прибыли следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции и карета скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь парню не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции проверяют различные версии трагического случая, в том числе и самоубийство. Продолжается следствие.
ForUm

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