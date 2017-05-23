В Борисполе погиб 13-летний школьник при попытке залезть на крышу многоэтажной новостройки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Территория, где расположено высотное здание в полуразрушенном состоянии, не ограждено и не охраняется.
Мальчик не впервые там гулял, однако на этот раз детская беспечность стоила ему жизни.
На месте происшествия прибыли следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции и карета скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь парню не удалось.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции проверяют различные версии трагического случая, в том числе и самоубийство. Продолжается следствие.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время