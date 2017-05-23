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Генеральная прокуратура сообщила о подозрении экс-заместителю начальника Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области в завладении чужим имуществом путем обмана и путем злоупотребления своим служебным положением, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

В ведомстве отметили, что в ходе расследования установлено, что, занимая влиятельную должность, он систематически получал от своих подчиненных денежные средства на общую сумму 30 тыс. грн якобы на нужды службы. Чиновник, среди прочего, мошенническим путем брал у подчиненных ему сотрудников полиции денежные средства на съемку фильма о деятельности Главного управления Нацполиции или ремонт часовни, чего делать не планировалось.

«В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, привлечение всех виновных лиц к ответственности. Стороной обвинения на рассмотрение к следственному судье подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», - сказано в сообщении.

За совершенное уголовное преступление уже бывшему полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
ForUm

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