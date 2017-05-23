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Народный депутат Украины Надежда Савченко просит Президента Петра Порошенко ветировать решение парламента об отмене «закона Савченко».

Соответствующее депутатское обращение Савченко направила Президенту, о чем сообщила на странице в Facebook.

Она считает, что голосование за фактическое прекращение действия формулы зачисления судом одного дня пребывания в следственном изоляторе за два дня лишения свободы, нарушает действие ст. 22 Конституции Украины.

«При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод», - заявила Савченко.

В связи с этим нардеп просит Президента ветировать закон.

«Обращаю внимание Президента Украины как гаранта Конституции Украины, что он должен применить право вето в отношении проекта закона, чтобы не допустить нарушения конституционных прав украинцев. Обращаюсь также к уполномоченному по правам человека с предложением воспользоваться правом на конституционное представление о несоответствии Конституции Украины проекта Закона Украины, которое было принято, поскольку обязанностью омбудсмена является защита прав человека», - написала Савченко.

Напомним, 18 мая Верховная Рада приняла изменения в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения, отменив так называемый «закон Савченко».

В тот же день нардеп заявила, что «ничего страшного не произошло, сейчас найден баланс между старой системой и которая есть сейчас».
ForUm

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