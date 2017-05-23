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Внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза приобрел в 2016 году квартиру в Киеве за 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает Украинская правда.

«В пять миллионов гривен внефракционному депутату Бориславу Березе обошлась квартира на 300 квадратных метров в Киеве. Покупку народный избранник оформил на жену-бизнесмена, чей годовой доход – 1,5 миллиона гривен – в три раза меньше стоимости элитной столичной недвижимости», - говорится в материале.

Для дорогой покупки семья Березы взяла кредит в банке «Пивденный». Общая сумма сбережений декларанта не изменилась.
ForUm

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