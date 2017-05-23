Спецслужбы Российской Федерации стоят за созданием на территории Украины фейковых общин, целью которых является дестабилизация ситуации в стране. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном центре заявил представитель Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

«Истоки этого вируса (фейковых общин. - Ред.) находятся не в Украине. Они искусственно созданы спецслужбами Российской Федерации. Мы то поле, где эти всходы пытаются вырастить и использовать во вред нашему народу. Мы можем на сегодняшний день утверждать, у нас есть соответствующие материалы», - отметил он, сообщает 112 Украина.

Гуськов подчеркнул, что первые случаи создания фейковых общин были зафиксированы в 2007 году, а активная фаза началась с 2012 года по всей территории Украины.

По его словам, на сегодня есть три направления, по которым создаются фейковые общины. «Мы их четко видим, они не пересекаются и не препятствуют друг другу. Первое - территориальные общины публичного права. Они выступают под маской организаций. Второе – псевдотерриториальные общины. Они категорически против, чтобы их регистрировали. И третье – это казацкие организации. О них мало говорят, но на сегодня их зарегистрировано более 200», - подчеркнул Гуськов.

Гуськов сообщил, что в такие организации втягиваются путем агитации абсолютно осознанные граждане Украины, которые являются патриотами своей страны. В одних случаях используются сюжеты с красочными предложениями, в других - национальные чувства.

«Наши враги используют три ключевых момента – верховенство права, принцип демократии и коррупцию. Это три кита, на которых строится политика российских спецслужб», - акцентировал он.

По словам Гуськова, опасность фейковых общин в том, что они создаются для того, чтобы блокировать решения центральной власти.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сорвала российскую провокацию, направленную на разжигание межнациональной розни в Закарпатской области.