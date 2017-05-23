НАК «Нафтогаз Украины» с 1 июня на 0,4% снижает цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что предложенные цены на природный газ из ресурса НАК дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с «Нафтогазом».

По сравнению с ценами на май этого года, в июне цены снижены на 0,4%.

Как ранее сообщал ForUm, НАК «Нафтогаз Украины» с 1 мая на 2,8% снизил цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.