Верховная Рада приняла Закон №6437 «О внесении изменений в Закон Украины «Об образовании» относительно особенностей доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам».

Как сообщает пресс-служба парламента, за данный документ проголосовали 297 нардепов.

В частности, законом закреплено право на образование лиц с особыми образовательными потребностями и предоставлено им возможность получать образование во всех учебных заведениях, в том числе бесплатно в государственных и коммунальных учебных заведениях, независимо от «установления инвалидности».

Также вводится полная и индивидуальная формы обучения, определено понятие «лицо с особыми образовательными потребностями», «инклюзивное обучение».

Кроме того, предоставлена ​​возможность лицам с особыми образовательными потребностями получить психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую помощь, созданы для таких лиц инклюзивные и специальные группы (классы) в общеобразовательных учебных заведениях.

Напомним, 5 мая Президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект, который обеспечит продолжение развития инклюзивного образования в Украине.