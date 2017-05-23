также в разделеОбщество
Только 10% жителей оккупированных территорий знают, что происходит в Украине 7
За 5 дней посещаемость «ВКонтакте» в Украине упала на 3 миллиона визитов 13
Жители Львова в знак протеста заблокировали дорогу мусором 29
ГосЧС снова предупреждает украинцев о заморозках 33
Взрыв в Манчестере совершил террорист-смертник 30
Теракт в Манчестере: украинцев среди пострадавших нет 16
Порошенко осудил теракт в Манчестере 50
В штабе АТО опровергли информацию об обстреле Авдеевского коксохима 16
В Украине стартует основная сессия ВНО 29
Bloomberg: «Оппоблок» заплатил Манафорту $1 миллион 32
МИД выясняет, есть ли среди пострадавших в Манчестере украинцы 15
Штат Вашингтон назвал Голодомор геноцидом украинцев 39
22 мая. Картина дня 51
Экс-руководителя киевской ГАИ оставили под стражей 41
«Воля» начинает блокировать подсанкционные российские сайты 94
Продюсер Джамалы: Певица привезла в Украину «Евровидение», а получила жопу 208
«Безвиз» с заморскими территориями ЕС будет через несколько месяцев 44
У Порошенко признали, что нельзя на 100% заблокировать российские соцсети 168

Верховная Рада приняла Закон №6437 «О внесении изменений в Закон Украины «Об образовании» относительно особенностей доступа лиц с особыми образовательными потребностями  к образовательным услугам».

Как сообщает пресс-служба парламента, за данный документ проголосовали 297 нардепов.  

В частности, законом закреплено право на образование лиц с особыми образовательными потребностями и предоставлено им возможность получать образование во всех учебных заведениях, в том числе бесплатно в государственных и коммунальных учебных заведениях, независимо от «установления инвалидности».

Также вводится полная и индивидуальная формы обучения, определено понятие «лицо с особыми образовательными потребностями», «инклюзивное обучение».

Кроме того, предоставлена ​​возможность лицам с особыми образовательными потребностями получить психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую помощь, созданы для таких лиц инклюзивные и специальные группы (классы) в общеобразовательных учебных заведениях.

Напомним, 5 мая Президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект, который обеспечит продолжение развития инклюзивного образования в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года