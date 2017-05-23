В результате вражеского обстрела из стрелкового оружия в направлении опорных пунктов наших защитников вблизи села Валуйское Станично-Луганского района получил ранения украинский военнослужащий, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Кроме того, по данным ОВГА, за прошедшие сутки российско-террористические бандформирования восемь раз нарушали «режим тишины» вдоль линии разграничения.
В частности, в направлении пгт Станица Луганская, сел Валуйское и Малиновое боевики пять раз открывали огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. По укреплениям наших защитников вблизи пгт Новотошковское, сел Новозвановка и Троицкое Попаснянского района трижды применялись противотанковые управляемые ракеты и автоматические гранатометы.
В администрации подчеркнули, что силы АТО огонь в ответ не открывали.
Как ранее сообщал ForUm, за прошедшие сутки, 22 мая, зафиксировано 59 обстрелов боевиками позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего 4 украинских военных получили ранения.
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