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В понедельник, 22 мая, Сенат американского штата Вашингтон принял резолюцию, в которой Голодомор назван актом геноцида украинского народа. Документ одобрили единогласно.

«Голодомор был геноцидом, совершенным Сталиным и советским режимом против украинцев», - говорится в документе, сообщает «Голос Америки».

Сейчас День памяти жертв Голодомора официально признан законодательными органами нескольких штатов, в частности Калифорнии, однако в этих документах Голодомор не называют геноцидом.

На рассмотрение Сената резолюцию вынес сенатор-республиканец Марк Милосиа. Лоббировали принятие документа украинская диаспора во главе с почетным консулом Украины в штатах Вашингтон и Орегон Валерием Голобородько.

Против резолюции выступали представители российской диаспоры штата.

Как сообщал ForUm, ранее Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам мира с призывом признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. 
ForUm

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