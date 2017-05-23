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Полиция провела контролируемый взрыв подозрительного предмета, возможного второго взрывного устройства, вблизи стадиона в Манчестере.

По словам корреспондента радиостанции «BBC5» Тима Эшберна, полиция перед проведением взрыва отвела людей и сотрудников СМИ на большее расстояние в качестве мер безопасности, сообщает 112 Украина.

Контролируемый взрыв можно было услышать в прямом эфире радиостанции.

Полиция Манчестера в своем Твиттере сообщила, что контролируемый взрыв был проведен в районе Cathedral Gardens. По словам журналиста Би-би-си, это место популярно у местных жителей и находится примерно в двух минутах ходьбы от стадиона.

Как ранее сообщал ForUm, в результате взрыва на стадионе в центре Манчестера погибли по меньшей мере 19 человек, 59 были ранены.
ForUm

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