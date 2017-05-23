Президент США Дональд Трамп призывал двух чиновников разведывательного ведомства отрицать любые свидетельства о связи между между его предвыборной кампанией и Россией. Об этом передает Reuters, ссылаясь на информацию источников The Washington Post.

При этом директор Национальной разведки США Дэн Коатс и глава Агенства национальной безопасности Майкл Роджерс отказались подчиняться просьбе Трампа, поскольку посчитали ее неуместной, рассказали два действительных и два бывших чиновника, сообщает УНИАН.

Напомним, бывший советник по национальной безопасности президента США Майкл Флинн решил не передавать затребованные документы комитету сената, расследующему предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США.

Ранее комитет по разведке Сената США потребовал от помощников президента Дональда Трампа, которые работали с ним во время предвыборной кампании, предоставить данные о работе до и после президентских выборов, которые прошли в ноябре 2016 года.

Соответствующие уведомления были направлены бывшему главе предвыборного штаба Полу Манафорту, экс-помощникам Трампа Картеру Пейджу и Роджеру Стоуну, а также бывшему помощнику американского президента по национальной безопасности, генерал-лейтенанту в отставке Майклу Флинну.