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Альпарслан Челик, взявший на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова, приговорен в Турции к пяти годам тюрьмы за незаконное владение оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Мурата Устюндага.

«Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели российского летчика Пешкова, расследование по нему продолжается», — отметил адвокат.

Российский бомбардировщик Су-24 был сбит 24 ноября 2015 года турецким истребителем. Пилот Олег Пешков катапультировался, но был убит огнем с земли.
Отмечается, что сразу после инцидента ответственность за смерть пилота взял на себя Альпарслан Челик. При этом во время следствия он заявил, что не убивал летчика и приказывал подчиненным не стрелять по Пешкову. В апреле прошлого года турецкая полиция арестовала Челика за незаконное ношение и хранение оружия. Сам подсудимый во время следствия отрицал предъявленные обвинения.
 
ForUm

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