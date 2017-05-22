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Киевская городская государственная администрация совместно с руководством национального комплекса «Экспоцентр Украины» начали создание Музея монументальной пропаганды на территории комплекса на улице Академика Глушкова, 1.

Об этом заявил заместитель мэра, секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив, сообщают Украинские новости.

«Мы приступаем к созданию Музея монументальной пропаганды, который сможет стать одним из топ-10 достопримечательностей столицы»,- сказал он.

Экспонатами музея станут монументальные скульптуры, предоставленные местными властями или частными коллекционерами.

Бюджет проекта составит 15-20 млн гривен.

По словам руководителя проекта Максима Бахматова, проект будет профинансирован за счет частных лиц и инвесторов без привлечения государственных средств.

По словам Прокопива, проект будет сдан очередями, первая из которых будет запущена осенью 2017 года.

Бахматов добавил, что скульптуры расположатся на аллеях Экспоцентра на площади около 2 га.
ForUm

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