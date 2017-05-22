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Сытник рассказал, как вернуть деньги экс-чиновников 19

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник утверждает, что без создания антикоррупционного суда дела, связанные с большой коррупцией топ-чиновников, могут рассматриваться 10 лет. Об этом он сказал во время дискуссии «Как Украине наконец достичь успеха в борьбе с топ-коррупцией и возвращении украденных активов?». 

Сытник отметил, что Верховная Рада не всегда принимает мудрые решения относительно антикоррупционных органов, и в частности, это касается создания антикоррупционного суда и предоставления разрешения НАБУ автономно снимать информацию со средств связи. 

«Сейчас мы видим, что те инициативы, которые будут способствовать улучшению борьбы с коррупцией, они фактически находятся без движения», - сказал директор НАБУ. 

В то же время он обратил внимание, что появляются инициативы, которые «направлены на то, чтобы ограничить в полномочиях антикоррупционные органы, или вообще их уничтожить». При этом, как утверждает Сытник, такие инициативы «продвигаются в парламенте достаточно быстро». 

«И после того, как они наталкиваются на жесткие ответы со стороны правительств и «Большой семерки», правительства Соединенных Штатов Америки и других наших партнеров, эти попытки пока останавливаются», - заявил директор НАБУ, сообщает УНИАН

В этой связи он подчеркнул, что чрезвычайно важным для работы Бюро является создание антикоррупционного суда. 

По его убеждению, антикоррупционный суд надо создавать в рамках действующей судебной системы, набирать новых судей по условиям конкурсного отбора и начинать рассматривать дела, расследуемые Бюро. 

По словам Сытника, судья, который слушает 500-600 дел, не может слушать дело такого масштаба, как коррупционная схема народного депутата Александра Онищенко. «Фактически, если назначать по этим делам заседания раз в месяц, при том, что судья не будет коррумпирован в этом деле, мы результат увидим через 10 лет», - подчеркнул он. 

«Такой процесс вообще не устраивает ни нас, ни гражданское общество», - сказал Сытник. Он выразил надежду, что вопрос создания антикоррупционного суда будет решен. «Этот суд можно создать до конца 2017 года при наличии политической воли и соответствующего законодательства», - подытожил Сытник.

Как ранее сообщал ForUm, генеральный прокурор Юрий Луценко против создания Высшего антикоррупционного суда и за создание специализированной палаты при уже существующем суде.
ForUm

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