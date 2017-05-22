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Национальное агентство по предупреждению коррупции обеспечило Национальному антикоррупционному бюро Украины полный доступ к реестру е-деклараций на базе администратора ГП «Украинские специальные системы». Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Доступ обеспечивается через закрытую сеть в пределах Национальной системы конфиденциальной связи, что будет способствовать оперативному всестороннему и беспристрастному анализу данных с электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, детективными аналитиками НАБУ», - отмечается в сообщении.

Указанный доступ не предусматривает никаких возможностей для изменения или редактирования данных в реестре е-деклараций.
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