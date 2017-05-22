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Американский сенатор Джон Маккейн считает президента Российской Федерации Владимира Путина «головорезом и убийцей». Об этом он заявил в эфире Fox News, сообщает РБК-Украина

«Лавров - не кто иной, как пропагандист и ставленник головореза и убийцы, а именно российского президента Владимира Путина», - заявил Маккейн и добавил, что у Лаврова «не было никаких дел в Овальном кабинете» с президентом США Дональдом Трампом. 

Он также напомнил, что в Сирии российская авиация применяла высокоточное оружие в ходе ударов по больницам в Алеппо.
ForUm

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