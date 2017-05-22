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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что реальное доказательство вины и осуждение топ-чиновников позволит вернуть украденные ими активы. Об этом он сказал во время дискуссии «Как Украине наконец достичь успеха в борьбе с топ-коррупцией и возвращении украденных активов?». 

«С тактической точки зрения, нужны решения судов не об аресте какого-то чиновника, а решения судов о его осуждении. И если будет подтверждена его вина и его реальное осуждение, то (произойдет) его возврат коррупционных активов в бюджет», - сказал Сытник. 

По его убеждению, «если будет два, три, четыре таких приговора, то оно пойдет, в принципе, в геометрической прогрессии». «Что касается стратегической, то нужно не только задерживать этих причастных к коррупционным схемам чиновников, а нужно разрушать эти схемы», - подчеркнул директор НАБУ, сообщает УНИАН

Также он выразил надежду, что сейчас правительство воспользуется ситуацией и будет ликвидировать коррупционные схемы административными мерами. В таком случае, подчеркнул Сытник, это станет точкой невозврата в антикоррупционной реформе.

Напомним, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

В тот же день средства были перечислены в Госказначейство
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