Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что реальное доказательство вины и осуждение топ-чиновников позволит вернуть украденные ими активы. Об этом он сказал во время дискуссии «Как Украине наконец достичь успеха в борьбе с топ-коррупцией и возвращении украденных активов?».

«С тактической точки зрения, нужны решения судов не об аресте какого-то чиновника, а решения судов о его осуждении. И если будет подтверждена его вина и его реальное осуждение, то (произойдет) его возврат коррупционных активов в бюджет», - сказал Сытник.

По его убеждению, «если будет два, три, четыре таких приговора, то оно пойдет, в принципе, в геометрической прогрессии». «Что касается стратегической, то нужно не только задерживать этих причастных к коррупционным схемам чиновников, а нужно разрушать эти схемы», - подчеркнул директор НАБУ, сообщает УНИАН.

Также он выразил надежду, что сейчас правительство воспользуется ситуацией и будет ликвидировать коррупционные схемы административными мерами. В таком случае, подчеркнул Сытник, это станет точкой невозврата в антикоррупционной реформе.

Напомним, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

В тот же день средства были перечислены в Госказначейство