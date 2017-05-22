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На Байковом кладбище в Киеве вандалы украли бюст с могилы одного из основоположников украинского национализма Николая Михновского.

Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«На Байковом кладбище исчез бюст Николая Михновского с памятника на его могиле», - написал он в Facebook.

В комментариях пользователи отметили, что бюст украли около четырех недель назад. 

Николай Михновский (1873-1924 гг.) – украинский адвокат, политический и общественный деятель, который отстаивал идеи украинского национализма и государственной независимости Украины.

 
ForUm

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