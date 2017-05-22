В Национальном агентстве по предупреждению коррупции одобрен порядок осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования, сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что данное решение принято на заседании НАПК 18 мая.

По данным ведомства, порядок определяет механизм осуществления НАПК выборочного мониторинга образа жизни субъектов декларирования с целью установления соответствия их уровня жизни имеющимся у них и членов их семьи имущества и полученным ими доходам согласно декларации.

«Основаниями для проведения мониторинга является информация, которая поступает от физических лиц, общественных объединений, средств массовой информации, правоохранительных органов и касается фактических данных о несоответствии уровня жизни конкретного субъекта декларирования и/или членов его семьи имущества и полученным доходам согласно его декларации», - говорится в сообщении.

В НАПК подчеркнули, что документ, разработанный рабочей группой в составе представителей нацагентства, Секретариата Кабмина, Минюста, НАБУ и общественности, позволит унифицировать процедуру осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования.

Порядок согласован Общественным советом при НАПК и ведущими общественными организациями в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Сейчас порядок осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции.