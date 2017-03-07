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Работа Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры должна оставаться независимой от политической ситуации в Украине.

Об этом заявил руководитель представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, сообщает Twitter ведомства.

«НАБУ и САП делают важную работу, особенно в последние дни. Приятно видеть, когда суды работают. Новые антикорупционные органы должны действовать независимо, на кону - будущее верховенства права», - отметил он.

Мингарелли подчеркнул, что борьба с коррупцией - главный вызов, для этого Украина нуждается специализированных антикорупционных судах.

По его словам, важно, чтобы будущий аудит НАБУ проводили  независимые специалисты.

Напомним, США также призвали Украину создать антикоррупционный суд.

 
ForUm

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