Работа Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры должна оставаться независимой от политической ситуации в Украине.
Об этом заявил руководитель представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, сообщает Twitter ведомства.
«НАБУ и САП делают важную работу, особенно в последние дни. Приятно видеть, когда суды работают. Новые антикорупционные органы должны действовать независимо, на кону - будущее верховенства права», - отметил он.
Мингарелли подчеркнул, что борьба с коррупцией - главный вызов, для этого Украина нуждается специализированных антикорупционных судах.
По его словам, важно, чтобы будущий аудит НАБУ проводили независимые специалисты.
Напомним, США также призвали Украину создать антикоррупционный суд.
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