За один день полицейские задержали двух участников НВФ – безработного из Дружковки, который в 2014 году допрашивал пленных в подвале, и жителя Бахмута, который участвовал в блокировании военных складов и захвате здания Артемовской межрайонной прокуратуры. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В результате следственно-оперативных мероприятий правоохранители Дружковки разоблачили 26-летнего местного жителя. Тот 21 июня 2014 года вступил в незаконное вооруженное формирование, действовавшее на территории города. Он нес службу в «штабе ДНР», который располагался в захваченном здании Госслужбы охраны.

Задачей наемника было проводить допросы людей, которых незаконно задерживали боевики, в том числе нарушителей «комендантского часа». Попасть в подвал было просто – достаточно выйти на улицы родного города поздно вечером или забыть дома паспорт.

Стоит отметить, что допрашивающий еще во время службы в армии успел получить судимость по ч.2 ст. 406 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает уголовную ответственность за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, если оно совершено в отношении нескольких лиц или причинило легкие или средней тяжести телесные повреждения, а также имеющее характер издевательства или глумления над военнослужащим.

«Рабочая смена» пособника террористов продолжалась с 21:00 до 8:00. Сейчас полиция устанавливает людей, которые были пленниками боевиков.

Карьера тюремщика оборвалась 5 июля, когда город был освобожден от террористов. Его непосредственный «руководитель», убегая в Донецк вместе с «стрелковцами», предложил мужчине присоединиться к ним, но тот остался в городе, где у него была квартира.

В Бахмуте полицейские обнаружили 56-летнего экс-боевика. Частный предприниматель, который занимается ремонтом мототехники, прятался под маской патриота.

В 2014 году участник НВФ активно раздавал пророссийским каналам антиукраинские интервью. В период с мая по июль участвовал в блокировании складов с вооружением ВСУ, которые были расположены в с. Парасковеевка, и штурме здания прокуратуры в Артемовске (ныне Бахмуте). После захвата учреждения, которое террористы превратили в свой штаб, он в камуфляжной форме с автоматом осуществлял «боевое дежурство» по периметру территории.

Сейчас мужчина проверяется на причастность к другим преступлениям на территории Донецкой области в период оккупации. Есть информация, что боевик может быть причастен к перевозкам нелегального оружия для нужд «ДНР».

«Бахмутчанин, который причастен к поставкам нелегального оружия, в целях конспирации стал публично проявлять проукраинские взгляды и использовать национальную символику, но это не спасло его от ответственности», - заявили в полиции.

Обоим участникам НЗФ объявлено о подозрении по ч.2 ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет лишения свободы.