Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский пообещал 30 миллионов гривен городу, который первый проведет полную «украинизацию».

Как сообщает Радио Свобода, деньги на развитие инфраструктуры получит город, который полностью переведет все указатели и рекламные вывески на украинский язык.

Уже несколько населенных пунктов заявили, что будут бороться за приз. Городские власти готовы хорошо потратиться на «украинизацию», чтобы потом многократно компенсировать вложенное. Однако некоторые местные жители и эксперты считают, что смена табличек – это не приоритетная задача для Донбасса.

«В Покровске (бывшем Красноармейске) уже активно включились в соревнования за дополнительные 30 миллионов из областного бюджета. Однако, некоторые бизнесмены не спешат переводить названия и торговые марки на украинский. Например, боятся, что если кафе «Аист» переименовать в «Лелека», то клиенты запутаются. К тому же, это лишние затраты. Город готов компенсировать бизнесменам половину за смену вывесок, а тем, кто сделает первыми, то и все 100%», - заявил покровский городской голова Руслан Требушкин. По его словам, городу очень нужны эти 30 миллионов для завершения ремонта одной из центральных улиц.

«Затратив 1,2,3 миллиона гривен из местного бюджета, можно получить в 10 раз больше. У нас есть возможность за один год, поучаствовав в этом конкурсе, обновить внешне город и плюс привлечь недостающий ресурс. У нас в этом году запланирован ремонт улицы Шмидта, он стоит около 100 миллионов. А в нашем бюджете прошлогоднем было заложено лишь 48 миллионов», – отметил мэр.

«Городу, который первый завершит «украинизацию», – 30 миллионов, за второе место – 20, за третье –10. Главное условие – полная смена всех указателей, объектов топонимики и рекламных надписей. Деньги – из областного бюджета, который удалось перевыполнить», - заявил Жебривский.

«Это такой стимул, такая конфетка. Сейчас очень хочется увидеть: что когда въезжаешь в Донецкую область – это Украина. Это визуализация, в первую очередь – это реклама, вывески. В украинском городе, с украинскими вывесками должны быть классные дороги, и это также дополнительный стимул. Потому что там, где украинское, там модерн» - резюмировал глава ОВГА.